Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH NAZO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu C Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và các kênh mạng xã hội.

- Chốt đơn, lên đơn và chăm sóc đơn hàng.

- Tìm kiếm khách hàng, chuyển đổi khách hàng

- Tham gia vào các hoạt động cải thiện dịch vụ khách hàng và quy trình làm việc.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.

- Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ quản lý MXH

Tại CÔNG TY TNHH NAZO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 10 - 15 triệu (lương cứng + thưởng hiệu suất)

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng CSKH, MKT, Vận Hành

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Làm việc linh hoạt thời gian, địa điểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAZO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin