Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH NAZO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH NAZO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu C Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và các kênh mạng xã hội.
- Chốt đơn, lên đơn và chăm sóc đơn hàng.
- Tìm kiếm khách hàng, chuyển đổi khách hàng
- Tham gia vào các hoạt động cải thiện dịch vụ khách hàng và quy trình làm việc.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.
- Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ quản lý MXH
Tại CÔNG TY TNHH NAZO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn: 10 - 15 triệu (lương cứng + thưởng hiệu suất)
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng CSKH, MKT, Vận Hành
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Làm việc linh hoạt thời gian, địa điểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAZO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
