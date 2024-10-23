Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: nhà máy 250, phố và, hạp lĩnh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm nhận hàng hóa nông sản khô từ NCC giao tới kho
Kiểm tra chất lượng hàng hòa, sắp xếp, dọn dẹp kho, đóng gói theo quy cách yêu cầu
Dán tem mác sản phẩm
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, chịu khó, Sạch sẽ, tỉ mỉ
ưu tiên Có kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp từ trung cấp
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 10 triệu, trong đó:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - T7.
Phụ cấp ăn: 30.000 đồng/ ngày (780.000/tháng) + kpis
Thử việc: 01 tháng - 85%
Sau thử việc ký hợp đồng chính thức, tham gia BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm, thưởng Lễ/ Tết theo quy định
Thưởng chuyên cần tháng, tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
