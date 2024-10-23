Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: nhà máy 250, phố và, hạp lĩnh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm nhận hàng hóa nông sản khô từ NCC giao tới kho Kiểm tra chất lượng hàng hòa, sắp xếp, dọn dẹp kho, đóng gói theo quy cách yêu cầu Dán tem mác sản phẩm
Chịu trách nhiệm nhận hàng hóa nông sản khô từ NCC giao tới kho
Kiểm tra chất lượng hàng hòa, sắp xếp, dọn dẹp kho, đóng gói theo quy cách yêu cầu
Dán tem mác sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, chịu khó, Sạch sẽ, tỉ mỉ
ưu tiên Có kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp từ trung cấp

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 10 triệu, trong đó:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - T7.
Phụ cấp ăn: 30.000 đồng/ ngày (780.000/tháng) + kpis
Thử việc: 01 tháng - 85%
Sau thử việc ký hợp đồng chính thức, tham gia BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm, thưởng Lễ/ Tết theo quy định
Thưởng chuyên cần tháng, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 63 phố Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

