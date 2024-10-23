Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: nhà máy 250, phố và, hạp lĩnh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm nhận hàng hóa nông sản khô từ NCC giao tới kho Kiểm tra chất lượng hàng hòa, sắp xếp, dọn dẹp kho, đóng gói theo quy cách yêu cầu Dán tem mác sản phẩm

Chịu trách nhiệm nhận hàng hóa nông sản khô từ NCC giao tới kho

Kiểm tra chất lượng hàng hòa, sắp xếp, dọn dẹp kho, đóng gói theo quy cách yêu cầu

Dán tem mác sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, chịu khó, Sạch sẽ, tỉ mỉ

ưu tiên Có kinh nghiệm vị trí tương đương

Tốt nghiệp từ trung cấp

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 10 triệu, trong đó:

Thời gian làm việc: Thứ 2 - T7.

Phụ cấp ăn: 30.000 đồng/ ngày (780.000/tháng) + kpis

Thử việc: 01 tháng - 85%

Sau thử việc ký hợp đồng chính thức, tham gia BHXH theo quy định

Du lịch hàng năm, thưởng Lễ/ Tết theo quy định

Thưởng chuyên cần tháng, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin