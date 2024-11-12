Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86

- 88 Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Thỏa thuận

a) Nhận thông tin dự án từ Trưởng phòng Vận hành, bao gồm yêu cầu thực hiện dự án, master timeline và checklist liên quan đến các hạng mục sản xuất.
b) Phân tích yêu cầu thực hiện dự án, đề xuất các giải pháp sản xuất phù hợp với yêu cầu của khách hàng và phòng Dự án.
c) Lập kế hoạch sản xuất, thi công, bao gồm: danh sách nhà cung cấp dịch vụ sản xuất, thi công, lắp dựng, tháo dỡ; bảng báo giá chi tiết; bảng kế hoạch thi công; bảng kế hoạch vật tư; bảng kế hoạch nhân sự; bảng kế hoạch an toàn lao động,...
d) Thực hiện các hoạt động dự án tại địa điểm được chỉ định, bao gồm:
Giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp theo yêu cầu của dự án.
Tuyển cộng tác viên và huấn luyện họ về nội dung, kỹ năng và thái độ phục vụ khách hàng.
Sắp xếp, bố trí công việc cho cộng tác viên/đơn vị dịch vụ, chấm công và tổng hợp báo cáo kết quả làm việc cộng tác viên/đơn vị dịch vụ chuyển phòng Dự án xác nhận và Tài chính Kế toán thanh toán.
Tham gia tổ chức chạy thử chương trình, nếu có yêu cầu.
Tham gia chạy chương trình chính thức theo master timeline và checklist.
e) Trình kế hoạch sản xuất dự án cho Trưởng phòng Vận hành xem xét và phê duyệt.
f) Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ sản xuất, thi công, lắp dựng, tháo dỡ theo kế hoạch đã được duyệt.
g) Quản lý và điều phối các nhân viên sản xuất trong việc triển khai các công việc sản xuất theo kế hoạch đã được duyệt.
h) Giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư, hạng mục thi công tại hiện trường thực hiện dự án.
i) Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện dự án cho Trưởng phòng Vận hành theo yêu cầu của phòng Dự án và khách hàng.
Báo cáo về kết quả thực hiện dự án cho Trưởng nhóm thị trường theo yêu cầu của phòng Dự án và khách hàng, bao gồm:
Số liệu thống kê về số lượng khách hàng tiếp cận, số lượng khách hàng tham gia, số lượng khách hàng hài lòng, số lượng khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ, doanh thu thu được từ dự án, chi phí phát sinh từ dự án, ... nếu có.
Hình ảnh, video, bài viết minh họa cho các hoạt động dự án.
Nhận xét, đánh giá và góp ý về các hoạt động dự án.
k) Xử lý các sự cố, rủi ro, khiếu nại liên quan đến các hoạt động sản xuất trong quá trình thực hiện dự án.
l) Thực hiện nghiệm thu và các thủ tục thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ sản xuất, thi công, lắp dựng, tháo dỡ theo hợp đồng đã ký kết.
m) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan
Có kỹ năng quản lý và điều phối các hoạt động sản xuất, thi công, lắp dựng, tháo dỡ các hạng mục liên quan đến dự án marketing, truyền thông và sự kiện.
Có kỹ năng giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư, hạng mục thi công tại hiện trường thực hiện dự án.
Có kỹ năng xử lý các sự cố, rủi ro, khiếu nại liên quan đến các hoạt động sản xuất trong quá trình thực hiện dự án.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có mối quan hệ tốt và trung thực với các nhà cung cấp chiến lược.
Có kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương, ưu tiên làm việc trong ngành truyền thông, marketing.
Có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng lớn và có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm.
Có kinh nghiệm làm việc với các nhà sản xuất, thi công lắp dựng, cộng tác viên và khách hàng là một lợi thế.
Trung thực, minh bạch, trách nhiệm.
Cẩn thận và tỉ mỉ, ham học hỏi và cải tiến liên tục trong công việc.
Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.
Thân thiện, cởi mở và linh hoạt trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Chấp nhận công tác xa và làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của dự án.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo kinh nghiệm không giới hạn đến mức, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Thưởng KPI
Lương tháng 13
Điều chỉnh lương định kỳ
Thưởng các dịp Lễ, Tết
Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6H Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

