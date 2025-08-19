Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B1 - 10 đường Nội khu số 2, Nội khu Mỹ Văn 2, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm các báo cáo tài chính nội bộ.

Theo dõi công nợ khách hàng, liên hệ và làm việc với bên kế toán thuế.

Thực hiện các công việc sếp giao cho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 25-35 tuổi.

- Kinh nghiệm kế toán 01 năm trở lên.

- Tiếng Trung 04 kỹ năng nghe nói đọc viêt tốt.

- Biết sử dụng các phần mềm kế toán Misa và phần mềm văn phòng như MS Office.

- Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, chính xác.

- Có tinh thần cởi mở, ham học hỏi về chuyên môn.

- Ứng viên vui lòng nộp CV ứng tuyển tiếng Trung hoặc Việt-Trung.

Tại CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng sau thử việc từ 12-13M (hoặc thỏa thuận khi phỏng vấn).

- Lương tháng 13, lương thưởng thành tích cuối năm.

- Nhân viên đủ 01 năm làm việc được tham gia du lịch Công ty và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

- Nghỉ lễ, phép năm theo luật LĐ.

- Chế độ bảo hiểm theo luật LĐ Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS

