Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8, Ngách 19, Ngõ 20 Phố Đàm Quang Trung, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Xây dựng nội dung cho website HEKO DOOR, đăng bài viết lên trang web
- Xây dựng chiến lược từ khóa, SEO tổng thể cho website.
- Nghiên cứu, phân tích khách hàng, hiểu đối thủ cạnh tranh, hiểu về tình hình website để tối ưu SEO cho website.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả SEO

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Kỹ năng chuyên môn:
- Thành thạo sử dụng Wordpress hoặc quản trị website khác (tối thiểu 6 tháng), chỉnh sửa mã trang website.
- Am hiểu các công cụ SEO như: google search console, google analytics, tag manager, ...
- Hiểu biết và liên tục cập nhật kiến thức về SEO/SEM.
Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng teamwork
- Thẳng thắn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
- Nhiệt huyết, không ngại việc, dám làm những công việc chưa từng làm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 5.000.000 - 6.000.000 đồng/tháng
- Được tham gia các sự kiện trong tháng của công ty và tham gia du lịch hàng năm
- Được đào tạo hàng tuần để lên vị trí leader team, sau này sẽ quản lý team
- Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo hơn bất kỳ môi trường nào mà bạn từng được biết đến
- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc
- Được đóng BHXH sau 2 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289b - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

