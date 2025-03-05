Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 8, Ngách 19, Ngõ 20 Phố Đàm Quang Trung, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Xây dựng nội dung cho website HEKO DOOR, đăng bài viết lên trang web
- Xây dựng chiến lược từ khóa, SEO tổng thể cho website.
- Nghiên cứu, phân tích khách hàng, hiểu đối thủ cạnh tranh, hiểu về tình hình website để tối ưu SEO cho website.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả SEO
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Kỹ năng chuyên môn:
- Thành thạo sử dụng Wordpress hoặc quản trị website khác (tối thiểu 6 tháng), chỉnh sửa mã trang website.
- Am hiểu các công cụ SEO như: google search console, google analytics, tag manager, ...
- Hiểu biết và liên tục cập nhật kiến thức về SEO/SEM.
Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng teamwork
- Thẳng thắn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
- Nhiệt huyết, không ngại việc, dám làm những công việc chưa từng làm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 5.000.000 - 6.000.000 đồng/tháng
- Được tham gia các sự kiện trong tháng của công ty và tham gia du lịch hàng năm
- Được đào tạo hàng tuần để lên vị trí leader team, sau này sẽ quản lý team
- Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo hơn bất kỳ môi trường nào mà bạn từng được biết đến
- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc
- Được đóng BHXH sau 2 tháng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
