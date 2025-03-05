Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, Ngách 19, Ngõ 20 Phố Đàm Quang Trung, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Quận Long Biên

- Xây dựng nội dung cho website HEKO DOOR, đăng bài viết lên trang web

- Xây dựng chiến lược từ khóa, SEO tổng thể cho website.

- Nghiên cứu, phân tích khách hàng, hiểu đối thủ cạnh tranh, hiểu về tình hình website để tối ưu SEO cho website.

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả SEO

Yêu cầu: Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng

Kỹ năng chuyên môn:

- Thành thạo sử dụng Wordpress hoặc quản trị website khác (tối thiểu 6 tháng), chỉnh sửa mã trang website.

- Am hiểu các công cụ SEO như: google search console, google analytics, tag manager, ...

- Hiểu biết và liên tục cập nhật kiến thức về SEO/SEM.

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng teamwork

- Thẳng thắn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

- Nhiệt huyết, không ngại việc, dám làm những công việc chưa từng làm

- Lương: 5.000.000 - 6.000.000 đồng/tháng

- Được tham gia các sự kiện trong tháng của công ty và tham gia du lịch hàng năm

- Được đào tạo hàng tuần để lên vị trí leader team, sau này sẽ quản lý team

- Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo hơn bất kỳ môi trường nào mà bạn từng được biết đến

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc

- Được đóng BHXH sau 2 tháng làm việc

