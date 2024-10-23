Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy
- Đà Nẵng ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học
Được cung cấp sẵn data khách hàng; chỉ cần tư vấn dựa trên data có sẵn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ. Có laptop cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng)
Không yêu cầu tiếng Anh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ tối thiểu 7 triệu lên đến 20 triệu/tháng.
Thưởng Tết (lương tháng 13); BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên như liên hoan, sinh nhật; du lịch Đà Lạt, Ninh Chữ...
Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí team leader sau 6-12 tháng.
Môi trường startup năng động; đồng nghiệp thân thiện; sếp nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình; cơ hội cọ xát và phát triển
Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc
Được hỗ trợ các chi phí điện thoại, gửi xe, data...
Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
