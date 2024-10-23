Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

- Đà Nẵng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học
Được cung cấp sẵn data khách hàng; chỉ cần tư vấn dựa trên data có sẵn
Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học
Được cung cấp sẵn data khách hàng; chỉ cần tư vấn dựa trên data có sẵn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Có laptop cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng)
Không yêu cầu tiếng Anh.
Nam/Nữ. Có laptop cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng)
Không yêu cầu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ tối thiểu 7 triệu lên đến 20 triệu/tháng.
Thưởng Tết (lương tháng 13); BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên như liên hoan, sinh nhật; du lịch Đà Lạt, Ninh Chữ...
Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí team leader sau 6-12 tháng.
Môi trường startup năng động; đồng nghiệp thân thiện; sếp nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình; cơ hội cọ xát và phát triển
Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc
Được hỗ trợ các chi phí điện thoại, gửi xe, data...
Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.
Thu nhập hấp dẫn từ tối thiểu 7 triệu lên đến 20 triệu/tháng.
Thưởng Tết (lương tháng 13); BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên như liên hoan, sinh nhật; du lịch Đà Lạt, Ninh Chữ...
Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí team leader sau 6-12 tháng.
Môi trường startup năng động; đồng nghiệp thân thiện; sếp nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình; cơ hội cọ xát và phát triển
Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc
Được hỗ trợ các chi phí điện thoại, gửi xe, data...
Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, tòa nhà Tân Hoàng Long, 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

