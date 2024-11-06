Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Nghiên cứu tham khảo về xu hướng thời trang trong nước và quốc tế, định hướng phong cách thiết kế cho từng bộ sưu tập.
- Vẽ phác thảo, vẽ 3D cho từng mẫu thiết kế, chọn các chất liệu phù hợp cho từng mẫu thiết kế.
- Lên kế hoạch cụ thể về các nội dung cần thực hiện: mẫu mã sản phẩm, định hướng triển khai, thời gian, nguyên liệu, chi phí,...
- Kết hợp, theo sát các bộ phận dựng mẫu và may mẫu thực hiện được đúng theo ý tưởng thiết kế.
- Chủ động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xu hướng mới của khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị yếu của khách hàng, xác định xu hướng thời trang mới nhất để đưa ra định hướng về thiết kế phù hợp.
- Tìm kiếm lựa chọn nguyên liệu, phụ liệu phù hợp với mẫu thiết kế.
- Theo dõi quá trình thiết kế từ việc lên ý tưởng cho đến kiểu dáng cuối cùng. Soạn mẫu, tham gia duyệt mẫu. Bàn giao mẫu hoàn chỉnh cho bộ phận Kế hoạch sản xuất.
- Hướng dẫn mix match và giới thiệu chất liệu của các bộ sưu tập do cá nhân thiết kế tới các phòng ban khi được yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ/LGBT, tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước các chuyên ngành về May mặc, Thiết kế thời trang, Mỹ Thuật,... và các ngành liên quan.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương, lĩnh vực thiết kế thời trang nữ. Ưu tiên ứng viên đã từng có thời gian công tác cho các nhãn hàng thời trang lớn trong và ngoài nước.
- Đam mê thời trang, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho việc thiết kế thời trang.
- Am hiểu về thị trường thời trang công sở, nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng về thời trang.

Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000đ – 10.000.000 đồng/tháng + các loại phụ cấp + thưởng KPI + Thưởng mẫu được duyệt sản xuất. Tổng thu nhập từ 9.000.000đ – 13.000.000đ/tháng tùy kinh nghiệm, năng lực. (Lương cứng có thể deal lại theo năng lực)
- Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân. Sẵn sàng thưởng và tăng lương trước thời hạn khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển toàn diện tại công ty. Ban lãnh đạo trẻ trung, chuyên môn cao, luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến nhân viên.
- Hưởng các chính sách ưu đãi mua hàng dành riêng cho CBNV.
- Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - tết đầy đủ theo quy định Công ty.
- Công ty thường xuyên có các hoạt động giao lưu, liên hoan, teambuilding, du lịch định kỳ hằng năm, tiệc tổ chức sinh nhật,..
- Thưởng sinh nhật, tháng lương thứ 13,...
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Xét tăng lương định kì hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

