Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 583 Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tiếp nhận bản vẽ thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật từ team Thiết Kế, phản hồi những điểm chưa phù hợp và cùng trao đổi để đưa ra phương án điều chỉnh.
Thực hiện các công việc thiết kế và làm rập.
Theo dõi, kiểm tra thông số và chi tiết sản phẩm trong quá trình cắt may.
Phối hợp chặt chẽ với team Thiết kế và team May Mẫu để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ may hoặc các ngành học liên quan.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí thiết kế rập , có kinh nghiệm về thời trang cưới, thời trang nữ cao cấp, đầm thiết kế. Có kinh nghiệm rập tay váy cưới
Có kinh nghiệm rập tay váy cưới
Có thể cắt may, hiểu biết về drapping và các chất liệu như lưới, ren, voan, organza...
Ưu tiên có thể sử dụng các phần mềm thiết kế rập: Gerber, Optitex, hoặc Yuka.
Chăm chỉ, chịu khó.
Có định hướng gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 10tr - 18tr (hoặc thương lượng)
Phần cơm vào mỗi bữa trưa.
Đồng phục, trang thiết bị làm việc, không gian làm việc chuyên nghiệp.
12 ngày nghỉ phép/năm, tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo luật lao động, tiền Công đoàn vào các dịp lễ, hiếu hỷ...
Cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến có cấp bậc: Senior - Leader - Manager.
Cơ hội làm việc và học hỏi từ các chuyên gia áo cưới người Hàn Quốc.
Cơ hội tham gia vào các dự án chế tác các sản phẩm váy cưới cao cấp.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Áp lực công việc tỷ lệ thuận với cơ hội phát triển bản thân.
Thời gian làm việc: 9h - 18h (thứ Hai - thứ Sáu)
Tại địa chỉ: 583 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 583 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

