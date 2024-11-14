Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỎNG GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: võ oanh, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các sản phẩm: Túi giấy, Hộp giấy, Bao bì, Tem nhãn, bộ nhận diện thương hiệu,..

- Khuyến khích đưa ra các ý tưởng phù hợp nhất và hoàn thành yêu cầu trong thời gian nhanh nhất theo kế hoạch.

- Lên ý tưởng, triển khai thiết kế Đồ họa truyền thống (Logo, Brochure, Catalogue, Banner, Layout website ...) và các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có bằng cấp liên quan đến thiết kế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;

- Yêu thích sự sáng tạo, có quan sát tinh tế trong mỹ thuật về bố cục, màu sắc tỉ mỉ, nhạy bén;

- Tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỎNG GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn có chế độ Thưởng theo KPI, quý, năm

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

Chế độ tăng lương hàng năm

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỎNG GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin