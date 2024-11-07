Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH SAMASER Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Thu mua/Mua hàng

Theo dõi đơn hàng, tạo lệnh đặt hàng trong nước và nước ngoài kịp thời, kiểm tra update chứng từ và nhập liệu đầy đủ vào PM

Theo dõi và hoàn tất thủ tục hàng nhập

Kiểm tra quản lý nhập xuất tồn kho, kiểm đếm hàng trong kho theo định kỳ và báo cáo cấp trên

Các công việc khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các khối ngành kinh tế có liên quan

Kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, nhiệt tình có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thành thạo tiếng anh (thường xuyên mua hàng quốc tế)

Quyền Lợi Được Hưởng

• Mức lương: thỏa thuận theo năng lực của bản thân

• Môi trường làm việc năng động, cởi mở

• Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà Nước

• Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo quy định công ty

• Phép năm 12 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển

