Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH SAMASER Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi đơn hàng, tạo lệnh đặt hàng trong nước và nước ngoài kịp thời, kiểm tra update chứng từ và nhập liệu đầy đủ vào PM
Theo dõi và hoàn tất thủ tục hàng nhập
Kiểm tra quản lý nhập xuất tồn kho, kiểm đếm hàng trong kho theo định kỳ và báo cáo cấp trên
Các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các khối ngành kinh tế có liên quan
Kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thành thạo tiếng anh (thường xuyên mua hàng quốc tế)
Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương: thỏa thuận theo năng lực của bản thân
• Môi trường làm việc năng động, cởi mở
• Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
• Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo quy định công ty
• Phép năm 12 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
