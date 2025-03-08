Tuyển Nhân viên Thu ngân Hộ kinh doanh Food House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: "FoodHouse Shop" trong khu dân cư Mường Thanh Viễn Triều phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Thực hiện thanh toán hóa đơn, giao dịch thẻ, tiền mặt

Báo cáo doanh thu hàng ngày cho quản lý.

Sắp xếp, bảo quản tiền mặt và các chứng từ liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Vệ sinh quầy thu ngân và khu vực xung quanh.

Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Nhận hàng, kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trên kệ và kho.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm

Giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng niềm nở

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Biết tiếng Anh cơ bản sẽ là một lợi thế

Phải có xe máy riêng

Thành thạo các thao tác trên máy tính (+Excel cơ bản), máy tính tiền sẽ là một lợi thế

Tại Hộ kinh doanh Food House Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thoải mái: rộng rãi, sạch sẽ, có máy lạnh

Có nước uống miễn phí

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Có thưởng hiệu quả làm việc

Nhân viên được giảm 10% khi mua hàng tại shop

Có thưởng thâm niên bắt đầu từ tháng thứ 2 làm việc, từ năm thứ 2 sẽ được nhận lương tháng 13

Được nhận quà khi làm việc vào những ngày năm mới và Tết

Làm Tết được lương nhân ba

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Food House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin