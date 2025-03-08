Tuyển Nhân viên Thu ngân Hộ kinh doanh Food House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Hộ kinh doanh Food House
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: "FoodHouse Shop" trong khu dân cư Mường Thanh Viễn Triều phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Thực hiện thanh toán hóa đơn, giao dịch thẻ, tiền mặt
Báo cáo doanh thu hàng ngày cho quản lý.
Sắp xếp, bảo quản tiền mặt và các chứng từ liên quan.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Vệ sinh quầy thu ngân và khu vực xung quanh.
Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Nhận hàng, kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trên kệ và kho.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm
Giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng niềm nở
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Biết tiếng Anh cơ bản sẽ là một lợi thế
Phải có xe máy riêng
Thành thạo các thao tác trên máy tính (+Excel cơ bản), máy tính tiền sẽ là một lợi thế
Tại Hộ kinh doanh Food House Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường thoải mái: rộng rãi, sạch sẽ, có máy lạnh
Có nước uống miễn phí
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Có thưởng hiệu quả làm việc
Nhân viên được giảm 10% khi mua hàng tại shop
Có thưởng thâm niên bắt đầu từ tháng thứ 2 làm việc, từ năm thứ 2 sẽ được nhận lương tháng 13
Được nhận quà khi làm việc vào những ngày năm mới và Tết
Làm Tết được lương nhân ba
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Food House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
