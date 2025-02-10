Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Linh Lang, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tạo đơn hàng và thanh toán

Thống kê doanh thu theo ngày tháng

Chốt quỹ cuối ngày bàn giao cho thủ quỹ

Hỗ trợ quầy lễ tân, chào hỏi, trà nước và đón tiếp khách hàng

Làm việc từ T2-Chủ nhật. Tháng nghỉ 4 ngày tự sắp xếp ( Không nghỉ vào cuối tuần)

Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực ứng viên. Thử việc hưởng 85% tổng thu nhập

Thời gian làm việc ca Full-time: 09h30-17h30

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi 1990-2003

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành liên quan : Kế toán, TàI chính, Ngân hàng...

Nhanh nhẹn linh hoạt, năng động, trung thực.

Có khát vọng & mong muốn thăng tiến trong công việc

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng ở vị trí kế toán bán hàng/ thu ngân hoặc các vị trí tương đương

Có kỹ năng excel

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm : Bảo hiểm xã hội sau thử việc

Chế độ sinh nhật, du lịch, Year end Party , ....

Môi trường trẻ trung, năng động

Lương thâm niên, lương tháng 13...

Tổng thu nhập ca Full-time: 7.000.000-8.000.000VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin