Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 106 Linh Lang, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tạo đơn hàng và thanh toán
Thống kê doanh thu theo ngày tháng
Chốt quỹ cuối ngày bàn giao cho thủ quỹ
Hỗ trợ quầy lễ tân, chào hỏi, trà nước và đón tiếp khách hàng
Làm việc từ T2-Chủ nhật. Tháng nghỉ 4 ngày tự sắp xếp ( Không nghỉ vào cuối tuần)
Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực ứng viên. Thử việc hưởng 85% tổng thu nhập
Thời gian làm việc ca Full-time: 09h30-17h30
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ độ tuổi 1990-2003
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành liên quan : Kế toán, TàI chính, Ngân hàng...
Nhanh nhẹn linh hoạt, năng động, trung thực.
Có khát vọng & mong muốn thăng tiến trong công việc
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng ở vị trí kế toán bán hàng/ thu ngân hoặc các vị trí tương đương
Có kỹ năng excel
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm : Bảo hiểm xã hội sau thử việc
Chế độ sinh nhật, du lịch, Year end Party , ....
Môi trường trẻ trung, năng động
Lương thâm niên, lương tháng 13...
Tổng thu nhập ca Full-time: 7.000.000-8.000.000VNĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
