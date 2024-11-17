Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75A đường Nông Vụ, Phúc Lợi,, Long Biên

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách tiềm năng theo danh sách có sẵn của công ty cung cấp
- Chăm sóc khách hàng - Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng
- Lên đơn hàng cho khách hàng
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lí

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm về mảng Telesales/CSKH từ 3 tháng trở lên, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các khối ngành
- Yêu cầu Nữ - Độ tuổi: Từ 1997 - 2000
- Có tư duy tích cực
- Có giọng nói chuẩn, truyền cảm hứng là 1 lợi thế
- Khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, hiểu tâm lý khách hàng
- Làm việc theo teamwork
- Kiên nhẫn, cần cù, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 - 9 triệu + thưởng KPI, tổng thu nhập bình quân 15-20tr
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định Công ty
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75A Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

