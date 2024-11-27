Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 50 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khi khách hàng đến phòng khám và giải quyết các thắc mắc qua điện thoại hotline
Đón KH và Giải đáp những thắc mắc trực tiếp cho khách hàng về các dịch vụ tại phòng khám
Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, thư từ, công văn đến và đi Phối hợp quản trị hành chính văn phòng
Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn , giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm làm lễ tân min 8 tháng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp
Nhanh nhẹn
Có laptop cá nhân để làm việc
Làm việc: 8h30 – 17h30, nghỉ 4 ngày/tháng
Làm việc tại phòng khám : 50 Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8tr + % hoa hồng (thu nhập 15- 20tr)
Đầy đủ phúc lợi : BHXH, thưởng lễ Tết đầy đủ
Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến.
Môi trường làm việc trẻ, năng độn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
