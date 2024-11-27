Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 50 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khi khách hàng đến phòng khám và giải quyết các thắc mắc qua điện thoại hotline

Đón KH và Giải đáp những thắc mắc trực tiếp cho khách hàng về các dịch vụ tại phòng khám

Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, thư từ, công văn đến và đi Phối hợp quản trị hành chính văn phòng

Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn , giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm làm lễ tân min 8 tháng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp

Nhanh nhẹn

Có laptop cá nhân để làm việc

Làm việc: 8h30 – 17h30, nghỉ 4 ngày/tháng

Làm việc tại phòng khám : 50 Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8tr + % hoa hồng (thu nhập 15- 20tr)

Đầy đủ phúc lợi : BHXH, thưởng lễ Tết đầy đủ

Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến.

Môi trường làm việc trẻ, năng độn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

