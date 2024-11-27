Tuyển Call Center Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận xử lý cuộc gọi vào tổng đài (10-20% là khách hàng nước ngoài)

Thực hiện tư vấn và đặt hẹn; giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ.

Phối hợp với khoa phòng để xử lý nhanh chóng, chính xác các vấn đề của Khách hàng.

Chịu trách nhiệm về bộ chỉ số chất lượng vận hành.Thực hiện báo cáo và các công việc được giao khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành

Phát âm rõ ràng, giọng nói truyền cảm

Giao tiếp Tiếng Anh Khá và tự tin

Không nói ngọng, nói lắp

Ưu tiên có kinh nghiệm làm Tổng đài viên, Telesales

Có khả năng làm việc theo ca kíp

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.