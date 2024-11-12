Tuyển Call Center Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp yêu cầu của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

- Liên hệ chăm sóc Khách hàng đã sử dụng dịch vụ nhằm gia tăng tỷ lệ Khách hàng hài lòng

- Khảo sát đánh giá từ Khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ

- Đề xuất, thực hiện các kế hoạch nhằm cải thiện và nâng cao hơn chất lượng dịch vụ, đảm bảo Khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng dịch vụ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh

- Có tư duy logic, kỹ năng phân tích tốt, thích nghi công việc nhanh

- Chủ động trong công việc, nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận, có ý thức trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, thái độ cầu tiến, tích cực

- Có khả năng giao tiếp, trao đổi qua điện thoại. Kỹ năng đàm phán tốt là một lợi thế

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ Tết

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Tham gia các hoạt động liên hoan, sự kiện, teambuilding công ty tổ chức, du lịch hàng năm theo quy định

- Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Nhà nước

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

