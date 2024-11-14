Tuyển Call Center VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Lake View Building, D10 Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Thỏa thuận

Your Rentals là công ty IT chuyên cung cấp dịch vụ quản lý cho các chủ nhà; hỗ trợ chủ nhà xử lý các vấn đề, trả lời câu hỏi của các khách thuê nhà.

Khi làm việc ở vị trí Call-centre Operator (Nhân viên trực điện thoại) bạn sẽ làm những công việc sau:

Nhận cuộc gọi từ khách hàng nước ngoài qua ứng dụng Aircall (máy tính/điện thoại) và điền thông tin của khách vào mẫu đơn cho sẵn.

Gọi lại những cuộc gọi nhỡ để lấy thông tin và điền form có sẵn.

Những nhiệm vụ liên quan khác.

Lưu ý:

Công việc này yêu cầu ứng viên biết tiếng Tây Ban Nha/Ý.

Công việc làm online 100%, không yêu cầu đến văn phòng

Các bạn nhân viên sẽ được cung cấp tài liệu và hướng dẫn online trước khi làm việc.

Không cung cấp cho khách hàng thông tin cá nhân

Thông tin ca làm. Ca làm sẽ linh hoạt theo từng thời điểm du lịch trong năm.

Ca 1: từ 2PM đến 6PM

Ca 2: từ 6PM đến 10PM

Ca 3: từ 7PM đến 11PM

Ca 4: từ 10PM đến 2AM

Lương dao động theo khung giờ (Chú ý: đây không phải ca làm)

Từ 1PM đến 8PM: 30.000 đồng/tiếng

Từ 8PM đến 11PM: 40.000 đồng/tiếng

Từ 11PM đến 4AM: 50.000 đồng/tiếng

Các thông tin khác sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng tốt một trong các thứ tiếng sau Ý/Tây Ban Nha và tiếng Anh cơ bản.

Có thể làm việc vào cuối tuần và các ngày lễ

Một tuần đăng ký tối thiểu 4 ca làm việc.

Có sẵn các thiết bị làm việc (laptop/PC, điện thoại, tai nghe..)

Đảm bảo được không gian yên tĩnh khi làm việc để có chất lượng cuộc gọi tốt.

Thử việc: 5 buổi làm việc đầu tiên, hưởng 85% thù lao.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian linh hoạt, đăng ký lịch làm theo lịch cá nhân

Được training kỹ càng

Có cơ hội được nâng cao kỹ năng tiếng và khả năng xử lý vấn đề

Không phải đến văn phòng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.