Tuyển Call Center VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Lake View Building, D10 Giảng Võ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Thỏa thuận
Your Rentals là công ty IT chuyên cung cấp dịch vụ quản lý cho các chủ nhà; hỗ trợ chủ nhà xử lý các vấn đề, trả lời câu hỏi của các khách thuê nhà.
Khi làm việc ở vị trí Call-centre Operator (Nhân viên trực điện thoại) bạn sẽ làm những công việc sau:
Nhận cuộc gọi từ khách hàng nước ngoài qua ứng dụng Aircall (máy tính/điện thoại) và điền thông tin của khách vào mẫu đơn cho sẵn.
Gọi lại những cuộc gọi nhỡ để lấy thông tin và điền form có sẵn.
Những nhiệm vụ liên quan khác.
Lưu ý:
Công việc này yêu cầu ứng viên biết tiếng Tây Ban Nha/Ý.
Công việc làm online 100%, không yêu cầu đến văn phòng
Các bạn nhân viên sẽ được cung cấp tài liệu và hướng dẫn online trước khi làm việc.
Không cung cấp cho khách hàng thông tin cá nhân
Thông tin ca làm. Ca làm sẽ linh hoạt theo từng thời điểm du lịch trong năm.
Ca 1: từ 2PM đến 6PM
Ca 2: từ 6PM đến 10PM
Ca 3: từ 7PM đến 11PM
Ca 4: từ 10PM đến 2AM
Lương dao động theo khung giờ (Chú ý: đây không phải ca làm)
Từ 1PM đến 8PM: 30.000 đồng/tiếng
Từ 8PM đến 11PM: 40.000 đồng/tiếng
Từ 11PM đến 4AM: 50.000 đồng/tiếng
Các thông tin khác sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm việc vào cuối tuần và các ngày lễ
Một tuần đăng ký tối thiểu 4 ca làm việc.
Có sẵn các thiết bị làm việc (laptop/PC, điện thoại, tai nghe..)
Đảm bảo được không gian yên tĩnh khi làm việc để có chất lượng cuộc gọi tốt.
Thử việc: 5 buổi làm việc đầu tiên, hưởng 85% thù lao.
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được training kỹ càng
Có cơ hội được nâng cao kỹ năng tiếng và khả năng xử lý vấn đề
Không phải đến văn phòng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YOUR.RENTALS A/S TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
