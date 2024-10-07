Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh, đối tác báo chí truyền thông; Phân loại, quản lý dữ liệu quan hệ báo chí theo yêu cầu của hoạt động truyền thông; Triển khai các sự kiện, hoạt động quan hệ báo chí; Thu thập, thẩm định, xác minh các thông tin dư luận xã hội, thông tin tiền ấn bản và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và đưa ra giải pháp xử lý Xử lý và giải quyết khủng hoảng truyền thông liên quan đến thương hiệu Phụ trách PR, phát hành tin bài tới các đối tác báo chí; Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, nhằm giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp của ban quản trị và ngược lại Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ: hoạt động nội bộ, hoạt động tập thể, chương trình định kỳ trong phạm vi ngân sách được phê duyệt Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình minigame nhắm mục đích gắn kết CBNV trong cty, hoạt động offline quảng bá hình ảnh phù hợp thương hiệu công ty (Phát tờ rơi, voucher...)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing, đối ngoại hoặc các ngành có liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Khả năng tạo lập và duy trì quan hệ với báo chí, cơ quan chức năng có liên quan Kỹ năng viết bài, xây dựng kế hoạch pr tốt Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu-hỷ... Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật... CBNV có thẻ BHYT được hưởng các chế độ ưu tiên khi khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế của BV Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.