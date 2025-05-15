Tuyển Kế toán tổng hợp PMA Professional Management Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 15 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Kế toán thuế

Thực hiện các công việc liên quan đến khai báo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.

Tính toán và lập báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Kế toán nội bộ

Quản lý sổ sách kế toán nội bộ, bao gồm các giao dịch tài chính, chi phí, doanh thu, và các khoản phải thu, phải trả.

Cập nhật, theo dõi và kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ theo yêu cầu của công ty.

Quản lý bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe

Đảm bảo việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên theo đúng quy định.

Theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm cho nhân viên mới, thay đổi thông tin bảo hiểm cho nhân viên hiện tại, xử lý các vấn đề liên quan

Chấm công, tính toán và xử lý trả các khoản lương, thưởng

Các công việc mua sắm, quản lý tài sản công ty

Liên hệ với các bên đối tác

Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của quản lý

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Hiểu biết sâu về các quy định thuế và bảo hiểm xã hội hiện hành.

Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán MISA, MS Office (Word, Excel, Gg Doc, Gg Sheet, ...)

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Luôn chủ động, tận tâm, trách nhiệm và nỗ lực

Có laptop riêng

Tại PMA Professional Management Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 7 - 10tr; hiệu chỉnh lương sau 2 tháng làm việc, có hiệu chỉnh lương định kỳ hàng năm

Chế độ BHXH, BHSK

Phúc lợi du lịch, khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật, sự kiện nội bộ, ngày lễ, ...

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Có chính sách đào tạo để nâng cao các kỹ năng liên quan tới công việc và phát triển cá nhân

