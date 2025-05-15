Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các công trình lưới điện (110kV, 220kV, 500kV)

Lập dự toán xây dựng công trình lưới điện (110kV, 220kV, 500kV)

Giám sát các công trình lưới điện (110kV, 220kV, 500kV)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Điện lực….tốt nghiệp loại khá trở lên.

Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm thiết kế (Autodesk: Auto CAD 2D, Civil 3D,...), phần mềm cơ lý đường dây, phần mềm dự toán.

Có khả năng phân tích tổng hợp và lập kế hoạch, tư duy tốt.

Có khả năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực trong công việc.

Có sức khỏe tốt, tuổi đời không quá 40.

Ưu tiên các ứng viên: Nghe nói tiếng Anh tốt, hiểu biết về công nghệ BIM.

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

Đơn xin dự tuyển;

Bằng tốt nghiệp (bản sao công chứng), bảng điểm;

Sơ yếu lý lịch (xác nhận của Chính quyền hoặc cơ quan quản lý);

Giấy khám sức khỏe chưa quá 6 tháng (của bệnh viện);

Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

04 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất;

Thẻ CCCD 2 mặt (bản sao công chứng);

Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Thực hiện theo Luật Lao động và theo quy định của Công ty.

Thu nhập theo kết quả SXKD

Tiền thưởng dựa vào lợi nhuận và kết quả SXKD;

Chế độ phúc lợi khác: người lao động có thể được hưởng các chế độ và phúc lợi như tiền hỗ trợ xăng xe, điện thoại, du lịch và các chế độ, phúc lợi khác theo Thỏa ước lao động tập thể và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.