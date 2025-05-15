Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN THANH SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 LK2 Khu Ht5, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự quy định

+ Hạch toán các chứng từ nội bộ theo quy định

+ Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi cần

+ Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu

+ Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp khi được giao nhiệm vụ; từ đó đưa ra ý kiến tư vấn cho nhà quản trị về hướng phát triển có lợi cho doanh nghiệp

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bằng cấp: từ Cao đẳng trở lên

+ Chưa có kinh nghiệp được đào tạo bài bản

+ Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa

+ Thành thạo tin học văn phòng

+ Nhanh nhẹn, trung thực

+ Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN THANH SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hưởng các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

+ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

+ Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ Lễ, Tết theo luật định, đi du lịch, nghỉ phép, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN THANH SƠN

