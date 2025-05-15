Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiệm Hoa Nắng Lang Thang tuyển dụng Marketing Leader
- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể, tập trung vào tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.
- Thực hiện quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads và các nền tảng phù hợp (tự set & tối ưu).
- Theo dõi, phân tích số liệu quảng cáo và hành vi khách hàng để tối ưu ngân sách & tỷ lệ chuyển đổi.
- Quản lý các kênh social (TikTok, Facebook, Instagram...), lên kế hoạch nội dung định kỳ và định hướng hình ảnh thương hiệu.
- Định hướng, phối hợp với team nội dung (content + video) sản xuất các nội dung hấp dẫn, theo trend.
- Lên ý tưởng & triển khai các chương trình khuyến mãi, minigame, chiến dịch dịp lễ/tết.
- Báo cáo định kỳ hiệu quả các hoạt động marketing & đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo (Meta, TikTok), từng tự chạy và tối ưu chiến dịch.
- Hiểu rõ các chỉ số quảng cáo, có tư duy về chuyển đổi (conversion) và hành vi khách hàng online.
- Có tư duy thương hiệu, thẩm mỹ tốt, nhạy với xu hướng nội dung mới.
- Biết lên kế hoạch nội dung và phối hợp team để triển khai đồng bộ.
- Có khả năng quản lý và định hướng cho team nhỏ (content/video).
- Ưu tiên ứng viên từng làm ở các lĩnh vực hoa, quà tặng, thời trang, handmade, lifestyle...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (15 - 18tr) + thưởng theo hiệu quả quảng cáo.
- Không gian làm việc sáng tạo, tự do đề xuất và thử nghiệm.
- Cơ hội phát triển lâu dài cùng tiệm khi thương hiệu mở rộng.
- Môi trường phù hợp với người yêu cái đẹp và muốn làm việc có cảm hứng mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 198 thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

