Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS
- Hà Nội: Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tiệm Hoa Nắng Lang Thang tuyển dụng Marketing Leader
- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể, tập trung vào tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.
- Thực hiện quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads và các nền tảng phù hợp (tự set & tối ưu).
- Theo dõi, phân tích số liệu quảng cáo và hành vi khách hàng để tối ưu ngân sách & tỷ lệ chuyển đổi.
- Quản lý các kênh social (TikTok, Facebook, Instagram...), lên kế hoạch nội dung định kỳ và định hướng hình ảnh thương hiệu.
- Định hướng, phối hợp với team nội dung (content + video) sản xuất các nội dung hấp dẫn, theo trend.
- Lên ý tưởng & triển khai các chương trình khuyến mãi, minigame, chiến dịch dịp lễ/tết.
- Báo cáo định kỳ hiệu quả các hoạt động marketing & đề xuất phương án cải thiện.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu rõ các chỉ số quảng cáo, có tư duy về chuyển đổi (conversion) và hành vi khách hàng online.
- Có tư duy thương hiệu, thẩm mỹ tốt, nhạy với xu hướng nội dung mới.
- Biết lên kế hoạch nội dung và phối hợp team để triển khai đồng bộ.
- Có khả năng quản lý và định hướng cho team nhỏ (content/video).
- Ưu tiên ứng viên từng làm ở các lĩnh vực hoa, quà tặng, thời trang, handmade, lifestyle...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
- Không gian làm việc sáng tạo, tự do đề xuất và thử nghiệm.
- Cơ hội phát triển lâu dài cùng tiệm khi thương hiệu mở rộng.
- Môi trường phù hợp với người yêu cái đẹp và muốn làm việc có cảm hứng mỗi ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS
