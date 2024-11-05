Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về việc Mở Thẻ/Khoản Vay cho khách hàng ngân hàng UOB
Mở Thẻ/Khoản Vay
- Trao đổi, cung cấp thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng
- Không tìm kiếm khách hàng (100% data ngân hàng cung cấp)
(100% data ngân hàng cung cấp)
- Không đi thị trường
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, không yêu cầu nhiều.
- Tốt nghiệp THPT và có thể cân nhắc các trường hợp không có bằng.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Có hỗ trợ lương).
Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 4.960.000 - 12.000.000( Tăng theo Level)
THU NHẬP 30 - 40 TRIỆU/THÁNG
100% lương cơ bản + hoa hồng
- Nghỉ phép theo quy định và 12 ngày nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
