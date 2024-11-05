Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về việc Mở Thẻ/Khoản Vay cho khách hàng ngân hàng UOB

- Trao đổi, cung cấp thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng

- Không tìm kiếm khách hàng (100% data ngân hàng cung cấp)

- Không đi thị trường

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, không yêu cầu nhiều.

- Tốt nghiệp THPT và có thể cân nhắc các trường hợp không có bằng.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Có hỗ trợ lương).

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 4.960.000 - 12.000.000( Tăng theo Level)

THU NHẬP 30 - 40 TRIỆU/THÁNG

100% lương cơ bản + hoa hồng

- Nghỉ phép theo quy định và 12 ngày nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam

