Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Nhân viên tư vấn tài chính

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về việc Mở Thẻ/Khoản Vay cho khách hàng ngân hàng UOB
- Trao đổi, cung cấp thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng
- Không tìm kiếm khách hàng (100% data ngân hàng cung cấp)
- Không đi thị trường

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, không yêu cầu nhiều.
- Tốt nghiệp THPT và có thể cân nhắc các trường hợp không có bằng.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Có hỗ trợ lương).

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 4.960.000 - 12.000.000( Tăng theo Level)
THU NHẬP 30 - 40 TRIỆU/THÁNG
100% lương cơ bản + hoa hồng
- Nghỉ phép theo quy định và 12 ngày nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

