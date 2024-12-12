Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 6 - Quận 11 - Quận 12, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp.

Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.

Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI) từ nhóm khách hàng được giao.

Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 đại học hoặc đã tốt nghiệp, ưu tiên sinh viên các trường khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính.

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng soạn thảo tốt

- Năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo chuyên nghiệp bài bản tại trung tâm đào tạo của TPBank.

Có có hội trở thành nhân viên chính thức sau 06 tháng tập sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

