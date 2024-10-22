Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước)
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước)

Nhân viên tư vấn tài chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước)

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 436A Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng lên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
- Trực tiếp tạo ra doanh thu và đóng góp vào năng suất bán hàng để đáp ứng mục tiêu kinh doanh đã xác định.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhân viên các phòng ban để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.
- Chào đón khách hàng, tiếp nhận ý kiến và hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng.
- Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, tập thể và công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm sales, chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản,
- Ngoại hình sáng, chuyên nghiệp
- Giao tiếp tự tin, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập cạnh tranh, hỗ trợ lên tới 8-15 triệu đồng dựa vào năng lực của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân.
các khoản thưởng hàng tháng/ quý/ năm Thưởng Năng Suất Vượt Trội (Hàng tháng) Sẽ được cân nhắc bổ nhiệm vị trí Phó Phòng/ Trưởng Phòng nếu có năng lực
các khoản thưởng hàng tháng/ quý/ năm
Thưởng Năng Suất Vượt Trội (Hàng tháng)
Sẽ được cân nhắc bổ nhiệm vị trí Phó Phòng/ Trưởng Phòng nếu có năng lực
2. Các khoản thưởng khác theo chính sách công ty:
• Thưởng thăng tiến: quà/hiện vật có giá trị (cho lần thăng tiến đầu tiên)
• Thưởng tái tục năm 2
• Khen thưởng trong các chương trình vinh danh khác của bộ phận/ phòng ban.
3. Các quyền lợi khác theo chính sách công ty:
• Thẻ chăm sóc sức khỏe cao cấp cho bản thân (bao gồm các quyền lợi nội trú, ngoại trú & thai sản). Đặc biệt, được đăng kí mua thêm cho người thân với chi phí ưu đãi
• Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kĩ năng trong dự án lớn về phát triển con người và các chương trình đào tạo kĩ năng tư vấn
Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc khách hàng, thông tin thị trường
• Lộ trình đánh giá và thăng tiến rõ ràng vào định kì mỗi quý.
· các hoạt động Training, Coaching, Teamwork,... để phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức của bản thân. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
· Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Chi nhánh Phú Nhuận - Quận 9 - Bình Phước)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Quận 8

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

