Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 459 Đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu các gói dịch vụ của trung tâm thể hình cho khách hàng.

- Giữ mối quan hệ với KH cũ và tạo mối quan hệ với KH mới để mở rộng data

- Xử lý các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.

- Hỗ trợ chăm sóc và đem sự hài lòng đến với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Tuổi: 18 - 27 tuổi

- Siêng năng, Cầu tiến

- Kiên nhẫn, trung thực.

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền lợi

- Thu nhập: 10-50 triệu (LCB từ 5 đến 10 triệu tùy cấp bậc vị trí + Hoa hồng)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty

- Được đào tạo, phát triển kỹ năng tư vấn khách hàng.

- Được xét thăng tiến hằng quý theo năng lực cống hiển của bản thân.

Quyền lợi Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển

