Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15 Quận 11 TP.HCM, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Gọi ra cho Khách hàng theo Data công ty cấp sẵn
Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn,..
Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn cho Ngân hàng
Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết
Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán,...
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng THCS
Giao tiếp lưu loát, tự tin
Không yêu cầu kinh nghiệm (đào tạo và thử việc trong 2 tháng nhận 100% lương)
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG LCB: 6,080,000 + hoa hồng → Thu nhập trung bình: 8.000.000 – 20.000.000
Đầy đủ chính sách phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7
14 ngày phép/năm
Lương thưởng tháng 13
Môi trường làm việc Quốc Tế
Chính sách thăng tiến rõ ràng
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm
Thử Việc 100% Lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
