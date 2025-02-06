Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chi nhánh ngân hàng VPBank

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Trách nhiệm chính là làm việc với giám đốc chi nhánh ngân hàng và các nhân viên ngân hàng để phục vụ khách hàng của ngân hàng về nhu cầu bảo hiểm và sức khỏe của họ.

- Áp dụng các kỹ năng và kiến thức để tiếp cận khách hàng ngân hàng, đánh giá nhu cầu bảo hiểm và đưa ra các giải pháp khuyến nghị phù hợp để giúp khách hàng lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với mục tiêu tài chính của khách hàng.

- Giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng tại các chi nhánh về bảo hiểm, xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng để soát xét bảo hiểm tài chính định kỳ và hướng dẫn/phục vụ các thắc mắc của khách hàng liên quan đến gia hạn hợp đồng, yêu cầu bồi thường và mua hợp đồng bảo hiểm kế tiếp.

- Cập nhật thông tin về ngành và xu hướng thị trường.

- Đáp ứng các mục tiêu bán hàng nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cho Phân phối Đối tác & giúp tất cả khách hàng của AIA sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và tốt hơn.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên

- Ưu tiên các bạn ứng viên trẻ, mới ra trường có mong muốn học hỏi trong ngành Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm,...

- Từ 22 tuổi đến 35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn từ: 8,500,000 - 12,500,000 + Thưởng tháng/ quý/ năm

- Hỗ trợ chi phí đào tạo trong tháng đầu tiên: 6,000,000đ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng

- Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm

- Chính sách lương/thưởng, lộ trình đào tạo lên vị trí Quản lý cấp cao

- Vinh danh thành tích hàng tháng, quý, năm

- Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và quyền lợi hỗ trợ khi sinh con

- Trang bị iPad phục vụ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin