Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - CII Building, 152 Điên Biên Phủ, Ward 25,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, tư vấn các sản phẩm của công ty, mở rộng têp khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng.

Thiết kế, tư vấn và trình bày các giải pháp tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng

Hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề về thủ tục, quy trình giao dịch, các dịch vụ tiện ích của Hyunjin Life và Đối tác.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng nhằm duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý nhằm nâng cao cơ hội bán hàng

Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 20 tuổi trở lên

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, giải quyết tình huống

Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 triệu + Hoa hồng + Thưởng (Phụ cấp đào tạo 3 triệu)

Được đào tạo nền tảng về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng trong 14 ngày

Tham gia khám sức khỏe hàng năm.

Thưởng nhân các ngày Lễ/ Tết.

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do về thời gian và sự sáng tạo

Thường xuyên được tham gia đào tạo, du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng

Văn phòng làm việc năng động, hiện đại, không gian mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin