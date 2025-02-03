Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Lương cứng + Hoa hồng không giới hạn + Thưởng Thưởng hiệu quả công việc Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình thăng tiến rõ ràng Hỗ trợ data sẵn để gọi và khai thác thông tin Chế độ lương, thưởng tháng 13 hấp dẫn. Chính sách tham gia BHYT, HXH, BHTN Đội ngũ leader chỉ bảo nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh do công ty tổ chức Du lịch hàng năm, sinh nhật Công ty, liên hoan cuối nă, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn sản phẩm tín chấp, tín dụng cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng giải ngân
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận và nhanh nhẹn
Có khả năng làm việc nhóm
Từng làm bên tài chính - ngân hàng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI