Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - S.pace 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho khách hàng

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí

- Chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng/ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của kênh đại lý toàn thời gian Nous by Sun Life

- Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop/event của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Văn phòng làm việc: Sun Life - S.Pace 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Thời gian làm việc: 9h - 17h, Thứ 2 - Thứ 6

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 2001 trở lên.

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Có ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, …Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản: 12.000.000 - 16.000.000/tháng + hoa hồng

-

12.000.000 - 16.000.000/tháng + hoa hồng

- Trợ cấp phí đi lại: 900.000₫/tháng

900.000₫/tháng

- Thu nhập không giới hạn: các khoảng thưởng hoa hồng mỗi tháng/quý.

- Chủ động về thời gian.

- Du lịch trip trong nước và thế giới.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc.

- Hỗ trợ bảo hiểm sức khoẻ PVI (Không ở đâu có)

- Hỗ trợ Ipad

- Được tham gia các chương trình huấn luyện và workshop của công ty miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin