Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Thiết kế, tư vấn các kế hoạch tài chính – bảo hiểm tối ưu nhất cho khách hàng.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển.
- Chăm sóc khách hàng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của ALPHA powered by AIA.
- Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện/ hội thảo do công ty tổ chức.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân/ công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng.
- Phát triển đội nhóm và bản thân cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Tuổi từ 22 tuổi. Giới tính: Nam/Nữ.
- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm từ các lĩnh vực tương đương: Bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, ...
- Có kinh nghiệm bán hàng,
kinh nghiệm từ các lĩnh vực tương đương: Bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, ...
- Chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong công việc.
- Biết các tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.
- Tự tin, khéo léo trong giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và ngoại hình sáng là một lợi thế
-
Tự tin, khéo léo trong giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và ngoại hình sáng là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có tham vọng về thu nhập hoặc sự thăng tiến cao

Tại Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ cố định hàng tháng theo KPI: 8-15tr + Hoa Hồng, Thưởng
-
Hỗ trợ cố định hàng tháng theo KPI: 8-15tr + Hoa Hồng, Thưởng
-Nhận cộng thêm Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn ( Thưởng khởi đầu, Thưởng 3 tháng đầu,….)
Nhận cộng thêm Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn ( Thưởng khởi đầu, Thưởng 3 tháng đầu,….)
-Cộng thêm Thưởng tháng, quý, năm.
Cộng thêm Thưởng tháng, quý, năm.
-Thu nhập cạnh tranh, tổng thu nhập không giới hạn có thể lên tới 100 triệu/tháng
Thu nhập cạnh tranh, tổng thu nhập không giới hạn có thể lên tới 100 triệu/tháng
- Môi trường làm việc năng động, tích cực, hiện đại. Hệ thống văn phòng Alpha được trang bị theo tiêu chuẩn cao và hiện đại nhất của AIA.
- Nhận thưởng vinh danh & các contest thưởng thu nhập liên tục hấp dẫn
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo quy định, không có giới hạn, hướng tới một sự nghiệp lâu dài cho mỗi thành viên.
- Được hỗ trợ phát triển kỹ năng & nghiệp vụ lên quản lý cấp cao.
- ALPHA by AIA tạo ra nhiều event để giúp các bạn có thêm nhiều nguồn KH mới, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH.
- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu
- Đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm.
- Tham gia các chương trình workshop ý nghĩa.
- Hỗ trợ Chi phí phục vụ khách hàng hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên

Công Ty TNHH TM DV Lộc Nhiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A21/2 ấp 1A, Tổ 43, Hẻm 779, đường Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

