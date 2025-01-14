Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Space - 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng

- Thiết kế và tư vấn các Kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho Khách hàng

- Chăm sóc Khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ

- Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH - Xây dựng thương hiệu cá nhân, và xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm : kinh doanh, sale, cskh,....

Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12-16-18.000.000 + 900.000 phụ cấp + thưởng tháng/quý/năm + hoa hồng lên đến 30%. Thu nhập từ 18 Triệu trở lên

- Du lịch trong & ngoài nước cùng các khoá training kĩ năng xuyên suốt

- Được cấp Ipad đi làm

- Có lộ trình phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Môi trường văn phòng hiện đại, sang trọng

- Được hưởng các phúc lợi khác như thẻ bảo hiểm sức khỏe cho bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin