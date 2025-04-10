Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Moneyveo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tư vấn & chăm sóc khách hàng qua điện thoại

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty.

- Đại diện Công ty giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xử lý khó khăn cho khách hàng.

- Gọi điện theo danh sách khách hàng tiềm năng có sẵn, thu thập thông tin và thuyết phục sử dụng dịch vụ.

- Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện biểu mẫu, đảm bảo cung cấp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

- Báo cáo chi tiết kết quả các cuộc gọi theo quy định.

- Hỗ trợ hồ sơ và chăm sóc khách hàng

- Hẹn gặp và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.

- Kiểm tra giấy tờ hợp lệ, cập nhật hồ sơ vay lên hệ thống, theo dõi tiến trình xử lý.

- Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ (được duyệt/từ chối) đến khách hàng.

- Bàn giao hồ sơ cho bộ phận nghiệp vụ phù hợp để tiến hành giải ngân.

- Giải đáp các thắc mắc liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm.

- Quản lý hồ sơ & theo dõi tiến độ

- Quản lý và theo dõi các thư mời đã gửi – nhận (ghi nhận ngày, tình trạng,...)

- Kiểm tra, lưu trữ và nhắc nhở tiến độ xử lý hồ sơ từ bộ phận thẩm định.

- Theo dõi quy trình giải ngân cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên từ các lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán, sale,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm telesales/điện thoại viên.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.

- Sinh viên mới ra trường được chào đón nếu có tố chất: cá tính, cầu tiến, chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Moneyveo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 – 20 triệu (theo năng lực và kết quả công việc)

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- 15 ngày phép/năm và 4 ngày nghỉ ốm có lương

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện

- Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch công ty, thưởng Lễ/Tết, quà sinh nhật, sự kiện đặc biệt…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Moneyveo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.