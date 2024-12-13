Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 33 Ngõ 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu dịch vụ đầu tư tài chính và thông tin về sàn giao dịch cho khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thao tác giao dịch trên sàn ngoại hối mà công ty hợp tác
- Thực hiện việc chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác mà trưởng phòng và BGĐ giao cho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Sinh viên năm 3, năm 4 hoạc đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kinh tế hoặc Có tư duy, kiến thức về tài chính. Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên. THÍCH ĐẦU TƯ
- Giao tiếp tốt, nhiệt huyết
- Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + hoa hồng (deal trong khi phỏng vấn)
Tổng thu nhập không giới hạn, từ 8 - 12 triệu trở lên; Hoàn thành KPI sẽ thưởng nóng theo quy định.
- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn liên tục để nâng cao kiến thức và nghiệp vụ;
- Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, …);
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 ngõ 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

