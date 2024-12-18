Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18 Tháp A - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Mỹ Đình - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ danh sách data có sẵn của Công ty, tư vấn sức khỏe ban đầu theo đề nghị cần tư vấn của khách hàng và giúp họ có giải pháp sức khỏe phù hợp. Đồng thời giúp khách hàng mua hàng, tin tưởng sử dụng giải pháp mình cung cấp nhằm cải thiện sức khỏe có kết quả.

Lên lịch theo dõi và có kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ để thực hiện cam kết đồng hành giúp họ có kết quả. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để họ trở thành khách hàng hạnh phúc .

Theo dõi, cập nhật, thống kê danh sách KH đã phục vụ vào file cá nhân.

Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng bộ phận theo ngày/ tuần/ tháng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc tại Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp Trung Cấp / Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Y/ Dược. Có kinh nghiệm làm việc chuyên môn tại các trung tâm y tế, phòng khám, bệnh viện.

Ưu tiên NV KD có kinh nghiệm làm Telesale.

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin tương tác với khách hàng;

Thái độ vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, thích chia sẻ giúp đỡ và có tinh thần trách nhiệm là một lợi thế;

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty với giá trị cốt lõi: Công việc hiệu quả - Môi trường hạnh phúc – Sản phẩm ý nghĩa.

Có cơ hội tư vấn giúp đỡ rất nhiều người mỗi ngày và mở rộng mối quan hệ không giới hạn.

Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện;

Được tạo mọi cơ hội học hỏi phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;

Lương cứng từ 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng phù hợp năng lực bản thân.(chưa tính thưởng kinh doanh, thu nhập từ 10.000.000 – 35.000.000 VNĐ / Tháng)

Thưởng nóng theo ngày + thưởng tháng theo hiệu quả kinh doanh, cơ hội thu nhập cao hơn nữa nếu bạn nỗ lực và chăm chỉ.

Có phụ cấp

Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 các ngày trong tuần, được nghỉ 1 ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus

