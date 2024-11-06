Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 số 68 Dương Đình Nghệ Tp Thanh Hóa, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Nhận data khách hàng đã có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm của công ty, trao đổi với khách hàng. Tư vấn và xin địa chỉ để gửi hàng. Không cần phải đi tìm kiếm khách hàng.
- Chăm sóc các khách hàng đã sử dụng sản phẩm, giúp khách hàng mua thêm những sản
- Phối hợp cùng bộ phận Vận Đơn để care đơn gửi hàng cho hàng. Thực hiện các yêu cầu khác của Giám Đốc, Quản Lý
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thu nhập 12.000.000 – 20.000.000đ/tháng (Lương cứng 6 – 8tr + Thưởng hoa hồng doanh số + Thưởng sàn + Thưởng tuần/tháng + phụ cấp)
- DATA chất lượng, khách hàng tiềm năng, gọi là chốt
- KPI không ảnh hưởng đến lương cứng
- Mỹ phẩm sạch, uy tín, cung cấp cho nhiều thị trường: Việt Nam, Đài, Hàn, Nga, Nhật...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ Nhân viên, Chuyên viên, Leader, Quản lý,...
- Được tham gia các các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty.
- Được làm việc trong môi trường văn hóa, doanh nghiệp trẻ, năng động, công bằng, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.
- Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, du lịch 1 lần/năm.
Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì
- Có laptop cá nhân.
- Nhanh nhẹn, tư duy tốt và sáng tạo.
- Có từ 3 tháng kinh nghiệm sale/ tư vấn khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
