Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
- Hồ Chí Minh: Lầu 4
- 5 Tòa nhà Halo, Số 290 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Liên hệ tư vấn các sản phẩm về Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Sản phẩm hỗ trợ bệnh lý, ... cho Khách hàng đã để lại thông tin quan tâm (data Hotlead)
Giới thiệu về liệu trình, combo, chương trình khuyến mãi cho Khách hàng
Xử lý các thông tin trên hệ thống, tư vấn bán hàng qua cuộc gọi, lên đơn hàng trên hệ thống.
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kĩ năng giao tiếp, xử lý từ chối, xử lý được tình huống phát sinh trong quá trình tư vấn
Khả năng chịu được áp lực trong công việc, cầu tiến, cẩn thận
Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng
Tổng thu nhập:
Thử việc trong 2 tháng nhận 100% lương
Đảm bảo chế độ phúc lợi theo quy định Luật Lao động: BHYT, BHXH, lương T13, phép năm,...
Cung cấp Laptop, điện thoại,...
Được đào tạo trước khi làm việc
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, cơ hội thăng tiến và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI