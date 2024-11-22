Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4 - 5 Tòa nhà Halo, Số 290 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ tư vấn các sản phẩm về Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Sản phẩm hỗ trợ bệnh lý, ... cho Khách hàng đã để lại thông tin quan tâm (data Hotlead)

Giới thiệu về liệu trình, combo, chương trình khuyến mãi cho Khách hàng

Xử lý các thông tin trên hệ thống, tư vấn bán hàng qua cuộc gọi, lên đơn hàng trên hệ thống.

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình làm việc

Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên tại các vị trí: Tư vấn viên, Telesales, Tư vấn Online, CSKH,... hoặc các công việc tương đương

Có kĩ năng giao tiếp, xử lý từ chối, xử lý được tình huống phát sinh trong quá trình tư vấn

Khả năng chịu được áp lực trong công việc, cầu tiến, cẩn thận

Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực): 8.000.000 - 9.000.000 đồng/tháng + Phụ cấp gửi xe + Thưởng KPIs

Tổng thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng

Thử việc trong 2 tháng nhận 100% lương

Đảm bảo chế độ phúc lợi theo quy định Luật Lao động: BHYT, BHXH, lương T13, phép năm,...

Cung cấp Laptop, điện thoại,...

Được đào tạo trước khi làm việc

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, cơ hội thăng tiến và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.