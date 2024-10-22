Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35a1 Đường 3/2 Quận 10, Tp. HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và chốt sale các khách hàng đã đặt lịch hẹn đến cơ sở thăm khám các vấn đề về da liễu thẩm mỹ (Dv Mụn, Nám, Sẹo, Chăm sóc da..) Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thăm khám, điều trị. Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ, liệu trình, sản phẩm, giá cả, khuyến mãi,... Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ tại phòng khám. Theo dõi, gọi điện chăm sóc khách hàng, bệnh nhân để hỏi thăm về quá trình khám điều trị tại phòng khám. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tư vấn và chốt sale các khách hàng đã đặt lịch hẹn đến cơ sở thăm khám các vấn đề về da liễu thẩm mỹ (Dv Mụn, Nám, Sẹo, Chăm sóc da..)

Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thăm khám, điều trị.

Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ, liệu trình, sản phẩm, giá cả, khuyến mãi,...

Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ tại phòng khám.

Theo dõi, gọi điện chăm sóc khách hàng, bệnh nhân để hỏi thăm về quá trình khám điều trị tại phòng khám.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sale ở thẩm mỹ viện/phòng khám/nha khoa. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Nắm vững kiến thức về các dịch vụ thẩm mỹ, sản phẩm, công nghệ thẩm mỹ. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt. Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có kinh nghiệm Sale ở thẩm mỹ viện/phòng khám/nha khoa. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Nắm vững kiến thức về các dịch vụ thẩm mỹ, sản phẩm, công nghệ thẩm mỹ.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập : từ 10 triệu - 20 triệu++ Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Tổng thu nhập : từ 10 triệu - 20 triệu++

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin