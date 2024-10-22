Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Chung cư Q7 Riverside, 04 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Nhân viên kinh doanh làm việc trên lượng khách có sẵn của công ty (khách do công ty tìm kiếm, khách có sẵn nhu cầu thật)
- Nhân viên kinh doanh liên hệ và lên lịch dẫn khách đi xem Căn Hộ thực tế
- Được sự hướng dẫn tận tâm của quản lý trong quá trình làm việc
- Không cần phải đi thị trường, không cần gọi telesale data ảo, lượng khách của công ty có sẵn nhu cầu thực tế.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ tích cực, có trách nhiệm với công việc
- Chịu khó, ham học hỏi
- Yêu cầu laptop
- Có ngoại hình và biết tiếng anh là 1 ưu điểm
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc.
- Được đào tạo chuyên nghiệp về phát triển bản thân.
- Thời gian làm việc:
+ Mỗi tuần được off 1 ngày
+ Từ 8h00 -17h30
- Thu nhập nhân viên Thử Việc: Lương cơ bản: 85% lương chính thức + Hoa Hồng theo kpi tháng (10tr - 30tr không giới hạn)
- Thu nhập nhân viên Chính Thức: Lương cơ bản 6tr + Hoa Hồng theo kpi tháng (10tr - 30tr không giới hạn)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên kinh doanh -> Trưởng Phòng Kinh doanh -> Giám đốc Sàn.
- Du lịch hàng năm, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...
- Cùng các chế độ theo luật định khác như thai sản, nghỉ phép, lương thưởng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
