Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 569 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên đến đăng kí tại trung tâm, qua điện thoại và các kênh online của trung tâm. Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấp để tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại ORO, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại ORO Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng. Chăm sóc học viên để đảm bảo tỉ lệ học viên tái đăng ký. Báo cáo kết quả, tình hình công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của manager.

Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên đến đăng kí tại trung tâm, qua điện thoại và các kênh online của trung tâm.

Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấp để tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại ORO, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại ORO

Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.

Chăm sóc học viên để đảm bảo tỉ lệ học viên tái đăng ký.

Báo cáo kết quả, tình hình công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của manager.

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, vui vẻ, có khả năng tuyền tải và thuyết phục hiệu quả Kiên nhẫn, trung thực, nghiêm túc và vui vẻ hòa đồng. Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản Có laptop cá nhân để làm việc Yêu cầu có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm sale giáo dục hoặc các lĩnh vực có liên quan. Làm việc xoay ca 6 ngày/ tuần

Nhanh nhẹn, vui vẻ, có khả năng tuyền tải và thuyết phục hiệu quả

Kiên nhẫn, trung thực, nghiêm túc và vui vẻ hòa đồng.

Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản

Có laptop cá nhân để làm việc

Yêu cầu có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm sale giáo dục hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Làm việc xoay ca 6 ngày/ tuần

+ Ca sáng – chiều: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 12h – 13h30)

+ Ca chiều – tối: 13h30 – 21h30 hoặc 10h30-20h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thu nhập từ 8 triệu – 10 triệu (lương cứng) + Bonus cá nhân + % hoa hồng doanh thu. Thu nhập trung bình hằng tháng lên đến 40 triệu đồng. Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, sinh nhật đầy đủ cho nhân viên. Tổ chức sinh nhật cho từng nhân sự. Đồng đội tuyệt vời cùng những buổi team building và company trip thả ga. Thưởng lớn nếu đạt Best sale.

Mức lương cạnh tranh, thu nhập từ 8 triệu – 10 triệu (lương cứng) + Bonus cá nhân + % hoa hồng doanh thu. Thu nhập trung bình hằng tháng lên đến 40 triệu đồng.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, sinh nhật đầy đủ cho nhân viên.

Tổ chức sinh nhật cho từng nhân sự.

Đồng đội tuyệt vời cùng những buổi team building và company trip thả ga.

Thưởng lớn nếu đạt Best sale.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin