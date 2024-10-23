Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về dịch vụ

- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm

- Hỗ trợ đại lý đào tạo và triển khai, khắc phục sự cố trực tiếp tại công trình

- Tổng kết và báo cáo các số liệu liên quan đến công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: - Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật Điện- điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có giọng nói dễ nghe - Thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc – - Có kỹ năng tin học văn phòng Tính cách - Làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, có sức khỏe - Sẵn sàng làm việc ngoài giờ;

Tính cách - Làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, có sức khỏe - Sẵn sàng làm việc ngoài giờ;

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8:30- 17:30 (Từ T2-T6 và 02 ngày T7 trong tháng)

- Mức lương: Thỏa thuận

- Phụ cấp ăn trưa: 700.000đ/tháng

- Chính sách lương làm thêm ngoài giờ theo quy định của Pháp luật

- Thưởng lễ, tết và theo quy định.

- Review đánh giá tăng lương 1lần/ năm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động

- Các chế độ khác theo như quy định của Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex

