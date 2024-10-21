Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin của khách hàng đặt lịch, quan tâm tới tiêm chủng Vaccine qua các kênh trực tuyến. Tư vấn, chăm sóc khách hàng theo nhu cầu về thông tin gói dịch vụ, chương trình khuyến mãi. Xác nhận thông tin đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ của khách hàng qua hệ thống. Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận và công ty. Thời gian làm việc xoay ca linh hoạt

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 đến 30 Tốt nghiệp ngành Dược/ Y tế/ Điều dưỡng hoặc có kinh nghiệm tư vấn/ bán hàng mảng y tế, sức khỏe, thẩm mỹ Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không giọng địa phương. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng. Năng động, nhiệt tình, chấp nhận thử thách. Thẳng thắn, trung thực, chịu được áp lực công việc. Sử dụng thành thạo máy tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm. Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc. Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Thường xuyên tổ chúc các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

