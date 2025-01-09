Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TNHH Training UniPath làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TNHH Training UniPath
- Hà Nội: Tầng 5, số 627 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
. Mô tả công việc
● Chăm sóc nguồn data có sẵn
● Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại, zalo, email,...
● Thực hiện dịch vụ khách hàng sau bán hàng: xây dựng mạng lưới hỗ trợ và tăng cường mối quan hệ với học sinh, sinh viên
● Cùng team và ban lãnh đạo lên kế hoạch đi thị trường: các trường học,...
● Phối hợp cùng các phòng ban khác để tổ chức các sự kiện du học
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ bảy: 8h30-12h30, 13h30-17h30
Địa điểm: 379 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
- Đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng
- Có kỹ năng ngoại ngữ: Anh/Trung/Hàn
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt
Tại TNHH Training UniPath Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Training UniPath
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
