Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TNHH Training UniPath làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

. Mô tả công việc

● Chăm sóc nguồn data có sẵn

● Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại, zalo, email,...

● Thực hiện dịch vụ khách hàng sau bán hàng: xây dựng mạng lưới hỗ trợ và tăng cường mối quan hệ với học sinh, sinh viên

● Cùng team và ban lãnh đạo lên kế hoạch đi thị trường: các trường học,...

● Phối hợp cùng các phòng ban khác để tổ chức các sự kiện du học

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ bảy: 8h30-12h30, 13h30-17h30

Địa điểm: 379 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

