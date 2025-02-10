Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 32, ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa (đối diện TH Trung Tự)

- 885 Tam Trinh / Tòa NV1

- 3

- 01 khu Gelexia

- Geleximco, Yên Sở, Hoàng Mai., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện theo data có sẵn, hẹn khách hàng tới Trung tâm.
- Không cần chốt sale, chỉ cần gọi điện, liên hệ và hẹn được lịch khách hàng tới Trung tâm
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4, đi thực tập
- Có kinh nghiệm Telesale là lợi thế
- Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm của công ty
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, phát triển quan hệ
- Chủ động, năng động, nhạy bén;
- Luôn học hỏi, luôn sáng tạo.
- Có laptop.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tháng đầu tiên, mức lương 22.000/h. Từ tháng thứ 2, mức lương là 25.000/h.
- Thưởng khách hàng check-in:
5 check-in: 150.000 vnd.
10 check -in: 300.000 vnd.
15 check -in: 500.000 vnd.
- Hỗ trợ dấu thực tập.
- Hỗ trợ MKT, Data khách hàng có sẵn.
- Được hỗ trợ mọi lúc – mọi nơi từ đội nhóm và tất cả các phòng ban Suport bán hàng.
- Được đào tạo bài bản các kiến thức về sản phẩm Giáo dục, hướng dẫn kỹ năng Telesale.
- Có lộ trình công việc và phát triển rõ ràng, có cơ hội thăng tiếnlên vị trí nhân viên chính thức.
- Làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 32 ngõ 4 phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

