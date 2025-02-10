Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC
Được đào tạo kỹ năng tư vấn, tìm kiếm khách hàng, tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng
Được hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm, nghỉ lễ, Tết,... theo quy định chung của luật lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty
Thưởng hiệu quả công việc cao
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review đánh giá hiệu quả công việc để tăng lương, thưởng đều đặn
Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có tính hỗ trợ cao
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng ngành, bất động sản hoặc bảo hiểm
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
