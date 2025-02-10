Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được đào tạo kỹ năng tư vấn, tìm kiếm khách hàng, tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng Hỗ trợ khách hàng và doanh số Được hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm, nghỉ lễ, Tết,... theo quy định chung của luật lao động Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty Thưởng hiệu quả công việc cao Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review đánh giá hiệu quả công việc để tăng lương, thưởng đều đặn Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có tính hỗ trợ cao Tham g, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo

Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 - 35

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng ngành, bất động sản hoặc bảo hiểm

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin