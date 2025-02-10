Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Được đào tạo kỹ năng tư vấn, tìm kiếm khách hàng, tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng Hỗ trợ khách hàng và doanh số Được hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm, nghỉ lễ, Tết,... theo quy định chung của luật lao động Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty Thưởng hiệu quả công việc cao Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review đánh giá hiệu quả công việc để tăng lương, thưởng đều đặn Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có tính hỗ trợ cao, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 - 35
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng ngành, bất động sản hoặc bảo hiểm
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: Trên 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

