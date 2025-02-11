Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Xác định nhu cầu khách hàng, phân loại khách hàng;
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng;
Tư vấn và trả lời tin nhắn khách hàng trên: Fanpage, Zalo OA, Zalo, hotline và các kênh tương tác trực tiếp với khách hàng.
Xây dựng kịch bản tư vấn và chăm sóc khách hàng tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.
Gọi điện tư vấn và bán các sản phẩm của Công ty
Cập nhật data gửi về các trung tâm trong hệ thống
Nhập kết quả chăm sóc lên CRM để theo dõi tình trạng khách hàng và tối ưu tỉ lệ khách hàng đăng ký.
Báo cáo, cập nhật công việc, tình trạng làm việc theo ngày, theo tuần, theo tháng.
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
- Đáp ứng thời giờ làm việc: Thời gian làm việc linh hoạt: 48h/tuần
Lịch làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa công ty và ứng viên.
Các ca làm:
Ca sáng 8h – 12h,
Ca chiều 13h30 – 17h30
Ca tối 19h – 23h (làm tại nhà)
- Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng: Làm việc tại văn phòng. Thứ 7, Chủ Nhật và các ca tối nếu được phân công làm việc thì sẽ làm tại nhà.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng, tiếp thị
Yêu cầu về kỹ năng/ khả năng:
Tất cả những năng lực, kỹ năng và thái độ tối thiểu cần thiết cho người nắm giữ vị trí này nhằm đạt được hiệu quả công việc ở mức đạt yêu cầu.
Năng lực:
Khả năng tương tác với các bộ phận.
Khả năng giao tiếp.
Khả năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng: Trình bày, soạn thảo văn bản.
Yêu cầu về thái độ, tố chất:
Thái độ: Trung thực, có trách nhiệm.
Tố chất: hoạt ngôn, yêu thích giao tiếp
Yêu cầu khác:
Đáp ứng thời giờ làm việc: Thời gian làm việc linh hoạt: 48h/tuần
Lịch làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa công ty và ứng viên.
Các ca làm:
Ca sáng 8h – 12h,
Ca chiều 13h30 – 17h30
Ca tối 19h – 23h (làm tại nhà)
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng: Làm việc tại văn phòng. Thứ 7, Chủ Nhật và các ca tối nếu được phân công làm việc thì sẽ làm tại nhà.
Độ tuổi: 22-35
Sức khỏe: Tốt

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: LK1 - TT1, Số 96 - 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

