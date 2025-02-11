Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa....và rất nhiều các hoạt động khác. Được làm việc trong môi trường làm việc chan hòa, yêu thương, tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp; Được làm việc tại công ty có sản phẩm có thương hiệu, tạo dựng được uy tín sau gần 20 năm hình thành và phát triển; Con em của nhân sự sẽ được tài trợ toàn bộ học phí khi tham gia các khóa học tại các trung tâm thuộc công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Xác định nhu cầu khách hàng, phân loại khách hàng;

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng;

Tư vấn và trả lời tin nhắn khách hàng trên: Fanpage, Zalo OA, Zalo, hotline và các kênh tương tác trực tiếp với khách hàng.

Xây dựng kịch bản tư vấn và chăm sóc khách hàng tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.

Gọi điện tư vấn và bán các sản phẩm của Công ty

Cập nhật data gửi về các trung tâm trong hệ thống

Nhập kết quả chăm sóc lên CRM để theo dõi tình trạng khách hàng và tối ưu tỉ lệ khách hàng đăng ký.

Báo cáo, cập nhật công việc, tình trạng làm việc theo ngày, theo tuần, theo tháng.

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Đáp ứng thời giờ làm việc: Thời gian làm việc linh hoạt: 48h/tuần

Lịch làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa công ty và ứng viên.

Các ca làm:

Ca sáng 8h – 12h,

Ca chiều 13h30 – 17h30

Ca tối 19h – 23h (làm tại nhà)

- Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng: Làm việc tại văn phòng. Thứ 7, Chủ Nhật và các ca tối nếu được phân công làm việc thì sẽ làm tại nhà.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng, tiếp thị

Yêu cầu về kỹ năng/ khả năng:

Tất cả những năng lực, kỹ năng và thái độ tối thiểu cần thiết cho người nắm giữ vị trí này nhằm đạt được hiệu quả công việc ở mức đạt yêu cầu.

Năng lực:

Khả năng tương tác với các bộ phận.

Khả năng giao tiếp.

Khả năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng: Trình bày, soạn thảo văn bản.

Yêu cầu về thái độ, tố chất:

Thái độ: Trung thực, có trách nhiệm.

Tố chất: hoạt ngôn, yêu thích giao tiếp

Yêu cầu khác:

Đáp ứng thời giờ làm việc: Thời gian làm việc linh hoạt: 48h/tuần

Lịch làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa công ty và ứng viên.

Các ca làm:

Ca sáng 8h – 12h,

Ca chiều 13h30 – 17h30

Ca tối 19h – 23h (làm tại nhà)

Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng: Làm việc tại văn phòng. Thứ 7, Chủ Nhật và các ca tối nếu được phân công làm việc thì sẽ làm tại nhà.

Độ tuổi: 22-35

Sức khỏe: Tốt

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin