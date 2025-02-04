Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Vag Global Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Vag Global Education
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Vag Global Education

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

+ Liên hệ với khách hàng tiềm năng thông qua Data được cung cấp sẵn.
+ Tư vấn, giới thiệu chi tiết cho học sinh, sinh viên, phụ huynh lựa chọn ngành học, chương trình học đại học trong nước , kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.
+ Lên lịch đăng ký , hướng dẫn làm thủ tục nhập học cho học sinh, sinh viên.
+ Chịu trách nhiệm về KPI của cá nhân và đội nhóm.
+ Làm việc giờ hành chính, địa điểm tại khu Mỹ đình, Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết công việc .

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 - 40
- Bằng cấp từ THPT trở lên
- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó

Tại Công Ty TNHH Vag Global Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 7 triệu/ tháng ( Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Thử việc 2 tháng , hưởng các chế độ làm việc theo quy định của pháp luật.
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Chiều T7, CN nghỉ.
- Địa điểm làm việc : Tại văn phòng Hà nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vag Global Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số Nhà 24, Ngách 535/2, Ngõ 535 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

