Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Vag Global Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Vag Global Education
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
+ Liên hệ với khách hàng tiềm năng thông qua Data được cung cấp sẵn.
+ Tư vấn, giới thiệu chi tiết cho học sinh, sinh viên, phụ huynh lựa chọn ngành học, chương trình học đại học trong nước , kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.
+ Lên lịch đăng ký , hướng dẫn làm thủ tục nhập học cho học sinh, sinh viên.
+ Chịu trách nhiệm về KPI của cá nhân và đội nhóm.
+ Làm việc giờ hành chính, địa điểm tại khu Mỹ đình, Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết công việc .
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 18 - 40
- Bằng cấp từ THPT trở lên
- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó
- Bằng cấp từ THPT trở lên
- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó
Tại Công Ty TNHH Vag Global Education Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 7 triệu/ tháng ( Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Thử việc 2 tháng , hưởng các chế độ làm việc theo quy định của pháp luật.
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Chiều T7, CN nghỉ.
- Địa điểm làm việc : Tại văn phòng Hà nội.
- Thử việc 2 tháng , hưởng các chế độ làm việc theo quy định của pháp luật.
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Chiều T7, CN nghỉ.
- Địa điểm làm việc : Tại văn phòng Hà nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vag Global Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI