Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Vag Global Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

+ Liên hệ với khách hàng tiềm năng thông qua Data được cung cấp sẵn.

+ Tư vấn, giới thiệu chi tiết cho học sinh, sinh viên, phụ huynh lựa chọn ngành học, chương trình học đại học trong nước , kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.

+ Lên lịch đăng ký , hướng dẫn làm thủ tục nhập học cho học sinh, sinh viên.

+ Chịu trách nhiệm về KPI của cá nhân và đội nhóm.

+ Làm việc giờ hành chính, địa điểm tại khu Mỹ đình, Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 - 40

- Bằng cấp từ THPT trở lên

- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó

Tại Công Ty TNHH Vag Global Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 7 triệu/ tháng ( Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Thử việc 2 tháng , hưởng các chế độ làm việc theo quy định của pháp luật.

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Chiều T7, CN nghỉ.

- Địa điểm làm việc : Tại văn phòng Hà nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vag Global Education

