Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NHS Center, Phố Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Báo cáo kết quả xét nghiệm di truyền
● Giải thích kết quả, tiên lượng, điều trị cho bác sĩ hoặc bệnh nhân trong phạm vi di truyền.
● Hội chẩn, trao đổi thông tin lâm sàng với bác sĩ
● Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm
● Tham gia báo cáo, thuyết trình tại các hội thảo y tế
● Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
● Tăng cường kiến thức về di truyền y học, xét nghiệm sinh học phân tử.
● Học hỏi và tiếp cận các nghiên cứu mới về sinh học phân tử trong y khoa.
● Cải thiện kĩ năng nghiên cứu khoa học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chúng tôi đang tìm kiếm một người:
● Trình độ từ Đại học trở lên ngành Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Di truyền, Nội
● Thành thạo sử dụng bộ công cụ Microsoft Office
● Kĩ năng tư vấn tốt, có khả năng phân tích, sắp xếp, giải quyết vấn đề tốt
● Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 02

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

