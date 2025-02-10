Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NHS Center, Phố Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Báo cáo kết quả xét nghiệm di truyền

● Giải thích kết quả, tiên lượng, điều trị cho bác sĩ hoặc bệnh nhân trong phạm vi di truyền.

● Hội chẩn, trao đổi thông tin lâm sàng với bác sĩ

● Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm

● Tham gia báo cáo, thuyết trình tại các hội thảo y tế

● Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

● Tăng cường kiến thức về di truyền y học, xét nghiệm sinh học phân tử.

● Học hỏi và tiếp cận các nghiên cứu mới về sinh học phân tử trong y khoa.

● Cải thiện kĩ năng nghiên cứu khoa học.

Yêu Cầu Công Việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một người:

● Trình độ từ Đại học trở lên ngành Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Di truyền, Nội

● Thành thạo sử dụng bộ công cụ Microsoft Office

● Kĩ năng tư vấn tốt, có khả năng phân tích, sắp xếp, giải quyết vấn đề tốt

● Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

