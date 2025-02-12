Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.
- Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. .
- Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty.
- Chăm sóc và tư vấn tái tục cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ.
- Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
- Thời gian làm việc: 44h/tuần. Nghỉ thứ 2 và sáng thứ 3. Làm việc từ chiều thứ 3 - Chủ nhật, Ca linh hoạt ( 09h - 18h và 13h - 21h, không bắt buộc làm ca tối)
Quyền lợi:
- Lương cứng (7,000,000đ – 12,000,000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp năng lực theo hệ số K (500,000 đ – 6,000,000đ/tháng) + Phụ cấp năng suất (1.000.000đ/tháng) + % hoa hồng + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập trung bình lên tới 20 – 30 triệu/tháng.
- Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức. Phụ cấp năng lực được đánh giá lại sau 02 tháng/lần.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head office: Số B-TT01-51-53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông và 22 chi nhánh học viện

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

